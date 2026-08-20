Como beklerken Parma, Carlos'u bitirmek istiyor

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Serie A ekibi Parma, yaklaşık 18 milyon Euro karşılığında Benfica’ya transfer olan Alessandro Circati’nin yerini Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Diego Carlos ile doldurmayı planlıyor.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio, Brezilyalı savunmacıyla geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Como’nun da ilgilendiğini ancak bu transferin gerçekleşmesi için kadroda bazı ayrılıkların gerçekleşmesinin beklediğini kaydetti.

Parma’nın ise Como’nun bekleyiş sürecinden faydalanarak 33 yaşındaki stoper için girişimlerini hızlandırmayı planladığı belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Como formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 31 maça çıkan Diego Carlos, 1 gol - 1 asist üretirken sahada bulunduğu 2308 dakikada 9 da sarı kart gördü.