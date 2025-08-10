Community Shield’de şampiyon Crystal Palace!

Haberin Devamı

Crystal Palace ile Liverpool, Community Shield finalinde kozlarını paylaştı.

Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakada Liverpool, yeni transferi Hugo Ekitike ile 4. dakika öne geçti. Crystal Palace ise bu gole 17. dakikada penaltıdan Mateta ile karşılık verdi. Arne Slot'un ekibi diğer bir yeni transfer Frimpong ile 21. dakikada yeniden skoru lehine çevirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 77. dakikada Crystal Palace'da Sarr, skoru belirleyen golü attı.

Mücadele bu golle 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, direkt seri penaltı atışlarına geçildi.

Liverpool'da Salah, Mac Allister, Elliott, penaltı atışlarından faydalanamazken, Gakpo ve Szboszlai hata yapmadı. Palace'ta ise Mateta, Sarr ve Devenny topu filelere göndererek takımlarını kupaya taşıdı.

CRYSTAL PALACE'TAN TARİHİ BAŞARI

Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Crystal Palace, toplamda 5-4’lük skorla galip geldi ve Community Shield kupasını tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

LİVERPOOL ÜST ÜSTE 3. KEZ

Liverpool ise Community Shield'da üst üste 3 kez penaltılarda kaybetti.

'MAFYA UEFA' PANKARTI

Maç öncesindeki seremonide Liverpool tribünlerinin, İngiltere Milli Marşı'nı ıslıklaması dikkati çekerken, Crystal Palace taraftarları da kale arkasında "Mafya UEFA" yazılı pankart açtı.