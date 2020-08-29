Community Shield hangi takımın olacak? Arsenal ile Liverpool arasında iddaa'da favori olan...

Bu bir ilandır

ARSENAL

- Sezonun ilk resmi maçında Arsenal'in hangi oyuncuları ilk 11'de kullanacağını kestirmek güç...

- Sakatlığını atlatan Bernd Leno eldivenleri geri alıyor. Dani Ceballos, Real Madrid'e döndü. Granit Xhaka'nın orta alandaki partneri, Beşiktaş'taki kiralık süreci sonrası takıma geri dönen Mohamed Elneny olabilir.

- TD Mikel Arteta 3'lü savunma ile başlayacaktır ve bir kez daha sol stoperde İskoç Kieran Tierney olacaktır. Sol kanatta ise Ainsley Maitland-Niles izleyeceğiz.

LIVERPOOL

- Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Trent Alexander-Arnold sakat. Sağ bekte Neco Williams'ı bekliyoruz.

- Virgil van Dijk'ın da hafif sakatlığı var ancak kaptan gemisini terk etmez, Joe Gomez ile stoper ikilisinde yer alacaktır. Takımdan ayrılığı gündemde olan Georginio Wijnaldum'u ilk 11'de göremeyebiliriz.

- Hücumda ise alıştığımız üçlü... Bir tarafta Salah, diğer tarafta Mane, ortada Firmino yer alacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım daha önce Community Shield'da 3 kez karşılaştı. (Liverpool 2 - 1 Arsenal)

- Arsenal, Community Shield'da oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı.

- Liverpool, Arsenal ile oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 5 beraberlik)

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Arsenal'e geri dönen Mohamed Elneny, hazırlık maçında klas bir gol attı! İzleyelim...