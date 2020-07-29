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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Community Shield, 29 Ağustos'ta oynanacak

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Community Shield, 29 Ağustos'ta oynanacak
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İngiltere Futbol Federasyonu, Community Shield finalinin 29 Ağustos'ta oynanmasına karar verdi. Finalde Liverpool'un rakibi Arsenal ya da Chelsea olacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig şampiyonu ile Federasyon Kupası sahibini karşı karşıya getiren Community Shield mücadelesinin 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacağı kaydedildi.

Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleye belli sayıda taraftar alınmasının gündemde olduğu basına yansıdı.

Community Shield maçında lig şampiyonu Liverpool'un rakibi, Federasyon Kupası finalinde cumartesi günü karşılaşacak Arsenal ya da Chelsea olacak.

Community Shield, 29 Ağustosta oynanacak

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