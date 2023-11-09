Coman, Neuer ve Kane'den Galatasaray sözleri: 'Acı çektik, gerildim...'

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Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Harry Kane ve Manuel Neuer, Galatasaray'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından konuştu.

COMAN: ACI ÇEKTİK

Coman, ikincilik yarışının ortada olduğunu ifade ederken, "Galatasaray harika bir takım, Kopenhag da öyle. Hak eden takımın gruptan çıkmasını diliyorum. Galatasaray'a karşı zor maçlar oynayacağımızı biliyorduk ama bence iki maçta da iyiydik. Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz anlar oldu ama iyi mücadele ettik ve bizim için sonuçlar iyi oldu." dedi.

NEUER: ATMOSFER HARİKAYDI

Galatasaray'ın harika bir takım olduğuna vurgu yapan Neuer, "Özel bir maçtı, harika bir atmosferdi. Sahamızda ışıklar altında oynanan bir gece maçı, her futbolcu için özeldir. Şampiyonlar Ligi'nde böylesine harika bir takıma karşı yeniden sahaya çıkmak benim için özel bir şey. Sahada iyi bir duruş sergiledik ve iyi pozisyon aldık. Topu iyi dolaştırmayı başardık. İyi baskı ve müdahale becerilerine sahip oldukları için onları aşmak her zaman kolay olmadı. Ancak ihtiyacımız olan golleri atmayı ve galibiyeti almayı bildik" ifadelerini kullandı.

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KANE: ÇOK GERİLDİM

İlk golünün VAR'da iki kontrol edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan İngiliz golcü "Gergindim. Neredeyse üç kez golümü kutladım. İkinci seferde neyi kontrol ettiler bilmiyorum ama sonunda golün sayılması beni mutlu etti" dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Harry Kane "Galatasaray ile rövanşın zor olacağını zaten ilk maçtan sonra bekliyorduk. İlk yarıda da gol bilebilirdik ama son paslarda eksik kaldık. İkinci yarıda iyi iş çıkardık. Bir forvet olarak gol atmayı, sahada olmayı ve kazanmayı seviyorum. Takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum ve burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.