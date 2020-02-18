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Haber Giriş: 18.02.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Colo Colo - Universidad Catolica maçında ilginç anlar! Matias Dituro telefonu aldı ve...

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Colo Colo - Universidad Catolica maçında ilginç anlar! Matias Dituro telefonu aldı ve...

CD Universidad Catolica kalecisi Matias Dituro, Colo Colo maçında tribünden atılan cep telefonunu yerde aldı ve espriyi patlattı.

Şili Premir Lig 4. hafta mücadelesinde Colo Colo ile CD Universidad Catolica karşı karşıya geldi.

Estadio Monumental David Arellano'da oynanan karşılaşmada yeşil sahalarda eşine ender rastlanacak renkli anlar yaşandı.

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından sinirlerine hakim olamayan ev sahibi takım taraftarları, sahaya cep telefonu dahil yabancı maddeler atmayı başladı.

CD Universidad Catolica kalecisi Matias Dituro ise Colo Colo tribünlerinden kendisine atılan o cep telefonunu aldı ve konuşuyor gibi yaptı

32 yaşındaki bu tepkisi tribünleri daha da sinirlendirirken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Colo Colo - Universidad Catolica maçında ilginç anlar Matias Dituro telefonu aldı ve...

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