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Collina'dan penaltılara devrim yaratacak öneri: 'Yüzde 75'i gol oluyor!'

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#Collina#Penaltı#Hakem
Collinadan penaltılara devrim yaratacak öneri: Yüzde 75i gol oluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 19:27

FIFA'nın hakem şefi Pierluigi Collina, 'atıcı ve kaleci arasında uçurum var' diyerek penaltılarda kural değişikliği önerdi.

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Futbol tarihinin en iyi hakemlerinden biri olarak görülen Pierluigi Collina, penaltılarla ilgili kural değişikliği önerdi.

'YÜZDE 75'İ GOL OLUYOR'

İtalyan spor gazetesi La Repubblica'ya konuşan Collina, "Bence penaltı atıcısı ve kaleci arasındaki şanslarda bir uçurum var. Ortalama olarak penaltıların yüzde 75'i golle sonuçlanıyor. Ayrıca, kaleciden sekme ihtimali de var." dedi.

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'SEKEN TOP YOK'

Bunun için çözüm önerisinde bulunan İtalyan eski hakem, "Çözümlerden biri, uzatmalardan sonra penaltı atışlarında gördüğümüze benzer bir 'tek atış' kuralı. Seken top yok. Ya gol atarsınız ya da oyun kale vuruşuyla devam eder." şeklinde konuştu.

'BU DURUM START ALAN ATLARA BENZİYOR'

Collina sözlerini ise, "Bu aynı zamanda penaltı atılmadan önce sık sık gördüğümüz, herkesin alanın etrafına yığıldığı gösteriyi de ortadan kaldıracaktır. Bu durum yarış öncesi start alan atlara benziyor." ifadeleriyle sonlandırdı.

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#Collina#Penaltı#Hakem

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