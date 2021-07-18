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GeriFutbol Colin Kazım'ın golü yetmedi, Manchester United Derby'yi mağlup etti
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Futbol
Haber Giriş: 18.07.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Colin Kazım'ın golü yetmedi, Manchester United Derby'yi mağlup etti

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Colin Kazım'ın golü yetmedi, Manchester United Derby'yi mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United, hazırlık maçında Derby County ile karşılaştı. United, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz devi Manchester United, hazırlık maçında Derby County ile karşı karşıya geldi.

United'ın efsane ismi Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby ile deplasmanda karşılaşan United, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

United'a galibiyeti, 18. dakikada Tahith Chong ve 59. dakikada Facundo Pellistri'nin golleri getirdi. Derby'nin tek golü, eski milli futbolcu Colin Kazım Richards'ın ayağından 70. dakikada geldi.

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