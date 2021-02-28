Colin Kazım Richards: Türk olmaktan her zaman gurur duydum!

Championship ekiplerinden Derby County forması giyen Colin Kazım Richards, Nottingham Forest maçı sonrası uğradığı ırkçı saldırıların ardından sessizliğini bozdu.

Milli Takımlar resmi Twitter hesabından yapılan "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız." paylaşımını alıntılayan deneyimli futbolcu, "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim..." ifadeerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Büyük bir yerel derbi olan maç sonrası sosyal medya üzerinden Colin Kazım’a hem siyahi hem de Türk olduğu için ırkçı saldırılarda bulunulmuştu.

Deneyimli futbolcuya, siyahiler ve Pakistanlılar için çok kötü bir tabir olan Paki ifadeleri kullanılmıştı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline gelmiş ve televizyon kanallarında da büyük bir habere dönüşmüştü.

Colin Kazım Richards, durumdan çok etkilenen çocuklarının neden diye sorması ve bu durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün.

Yaşananların ardından başta Derby Kulübü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım Richards'a destek mesajları gönderdi.