Colin Kazım-Richards teknik direktör oldu! İşte yöneteceği ilk takım

Yaklaşık 20 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından 2023 yılında kramponlarını asan ve antrenörlük çalışmalarına başlayan Colin Kazım-Richards, İngiltere 4. Lig (EFL League Two) ekiplerinden Crawley Town'un teknik direktörü oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, aktif futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra Arsenal alt yapısında antrenörlük yapan 39 yaşındaki genç teknik adamın sezon sonuna kadar takımın başında yer alacağı belirtildi.

Kulüp sahibi Raphael Khalili, "Tiziz bir araştırma sürecinin ardından Colin, olağanüstü bir aday olarak öne çıktı. Hırsı, kararlılığı ve başarıya yönelik net vizyonu bizde güçlü bir izlenim bıraktı. Soyunma odasında yeterli deneyime sahip, son derece başarılı bir oyunculuk kariyerine ve oyunun her seviyesinde zengin bir deneyime sahip doğal bir lider. Bu önemli dönemde kulübü kesinlikle ileriye taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere 4. Ligi'nde son 7 haftaya girilirken Crawley Town,31 puanla 21. sırada, düşme hattının 2 sıra üzerinde yer alıyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk döneminde İngiltere, Türkiye, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İskoçya, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde top koşturan Colin-Kazım; Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük formalarını terletmişti.

A Milli Takım formasını da 32 kez sırtına geçiren Colin-Kazım, 2 gol atıp 5 de asist üretmişti.