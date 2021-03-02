Colin Kazım: "Kızgın ve üzgünüm"

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County’de forma giyen Türk futbolcu Colin Kazım Richards’ın takımının Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ırkçı saldırıya maruz kalmasının yankıları sürüyor. Deneyimli futbolcuya yönelik sosyal medyada, ‘zenci’ ve Pakistanlıları aşağılamak için kullanılan ‘Paki’ ifadeleri kullanılırken, Hürriyet’e konuşan tecrübeli futbolcu “Aynı anda hem kızgın hem de üzgün hissediyorum. Karım, çocuklarım ve ailem için üzülüyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARIM ANLAYAMADI

Birleşik Krallık’ta ırkçılık vakalarının çok görüldüğünü belirten milli futbolcu şunları söyledi: “İlk başta gülüp geçmeye çalıştım. Olayı kulübüme bildirirken oğlum beni telefonda duydu. Çocuklarımla daha önce yaşamadıkları bir şey hakkında konuşmak zorunda kaldım. Anlayamadılar çünkü naif büyüdüler. Bu tip olayların olduğu yerlerde yaşamadıkları için çocuklarımı buna tam olarak hazırlamamıştım. Hayatımın bir bölümünü buna benzer olaylarla uğraşarak geçirmek zorunda kaldım. Ve şimdi çocuklarıma da aynı şeyleri açıklamak zorunda kaldım.”

İLERLEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM

Teknik direktör Wayne Rooney olmak üzere kulüpte herkesin kendisine iyi davrandığını belirten Kazım, “Birleşik Krallık’ta doğmaktan, siyah bir adam olmaktan ve Türk olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu durumun odağımı ve beni değiştirmesine izin vermeyeceğim. Ailem ve temsil ettiğim tüm insanlar için buna mecburum. Sadece kendim için değil, hayatını olumlu etkileyebileceğim herkes için ilerlemekten asla vazgeçmeyeceğim. Hayatta her şey oluyor” diye konuştu.

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