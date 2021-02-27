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GeriFutbol Colin Kazım İngiltere'de ırkçılığa maruz kaldı
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Futbol
Koray Durkal
Haber Giriş: 27.02.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Colin Kazım İngiltere'de ırkçılığa maruz kaldı

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Colin Kazım İngiltere'de ırkçılığa maruz kaldı
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1-1 beraberlikle biten Derby-Nottingham maçında takımının golünü atan Colin Kazım, karşılaşmadan sonra sosyal medyada ırkçı saldırılara uğradı.

Spor Arena / Koray DURKAL - Büyük bir yerel derbi olan maç sonrası sosyal medya üzerinden Colin Kazım’a hem siyahi hem de Türk olduğu için ırkçı saldırılarda bulunuldu.

Deneyimli futbolcuya zenci ve Pakistanlılar için çok kötü bir isim olan Paki ifadeleri kullanıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında da büyük bir habere dönüştü.

Colin Kazım durumdan çok etkilenen çocuklarının neden diye sorması ve bu durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün.

Yaşananların ardından başta Derby Külubü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım’a destek mesajları gönderdi.

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Colin Kazım İngilterede ırkçılığa maruz kaldı

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