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Cole Palmer, İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

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#İngiltere Milli Takımı#Cole Palmer#Sporanasayfa
Cole Palmer, İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 23:17

İngiliz futbolcu Cole Palmer, kas sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

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Cole Palmer, sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

İngiliz basınına göre, Palmer'ın yerine 21 yaş altı takımından Taylor Harwood-Bellis, Adam Wharton ve Liam Delap milli takıma davet edildi.

Chelsea ile antrenman sırasında sakatlanan Palmer, Pazar günü Arsenal'e 1-0 yenildikleri maçta forma giyememişti.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Chelsea formasıyla 33 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda, 21 Mart Cuma günü Arnavutluk ve 24 Mart Pazartesi günü Letonya'yı konuk edecek.

 

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#İngiltere Milli Takımı#Cole Palmer#Sporanasayfa

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