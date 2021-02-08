Coldzera, olomeister’ın CS:GO’dan ayrılışı hakkında konuştu

Marcelo "Coldzera" David, cybersports.ru ile yaptığı röportajda FaZe’nin 2021 yılıyla ilgili gelecek planlarını açıkladı. 2 kez Major kazanmış 26 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarından Olof “olofmeister” Gustafsson’ın rekabetçi CS:GO sahnesinden emekliye ayrılacağını söyledi. Olofmeister, başarılarla dolu 8 senelik kariyerinin ardından Counter Strike’dan elini çekiyor.

Coldzera yakın gelecekte iki yeni transfer olacağını, unlardan birinin halihazırda açıklanan Twistzz olduğunu söyledi. Diğer transferin ise emekli olacak olofmeister’in yerini doldurmak için olacağını belirtti. “Artık Counter Strike oynamak istemiyor. Onun yerine gelecek beşinci oyuncuyu Mart veya Nisan’da açıklayacağız.”

Olofmeister, geçtiğimiz sene mayıs ayında takımda geri çekildiğini söylediğinde yerine Aurimas “Bymas” Pipiras getirilmişti. Sonrasında Bymas, woxic’in yerine mousesports’a geçmiş veFaze Clan’daki yerine Markus “Kjaerbye” Kjærbye gelmişti.

Yakın zamanda FaZe, Bymas’ın yerine getirdiği Kjaerbye’ı yedeğe çekerek yerine Twistzz’i getirmişti. Coldzera’nın dediğine göre takımın beşinci ismi ise Mart-Nisan aylarında açıklanacak.

FaZe Clan’ın en yakın maçı, 13 Şubat’ta BLAST Premier Spring’de Team Liquid ile olacak. BLAST Premier Spring finali ise Haziran’da gerçekleşecek.