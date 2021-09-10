Coldzera, Complexity’ye katılıyor

Brezilyalı Counter Strike: Global Offensive oyuncusu Marcelo "coldzera" David, bileğini inciten ve bir süre sahnelerden uzak kalacak olan Kristian "k0nfig" Wienecke’ın yerine Complexity’ye geliyor. Söylenenlere göre oyuncunun takımla sahneye ilk kez 24 Eylül’de BLAST Premier Fall Groups’ta çıkacak.

Complexity ile birlikte çıkacağı ilk maç coldzera’nın eski takımı FaZe ile gerçekleşecek. coldzera ise en son FaZe’de ‘ortalama altı’ performans gösterdiği gerekçesiyle yedeğe çekilmişti. Yeni takım değişikliğinin ardından eski takımıyla karşı karşıya gelecek olan coldzera’nın yer alacağı maç pek çok espor hayranı tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Eski FaZe oyuncusu, takıma ESL Pro League Season 14 playoff’larından sonra katılacak. Bu esnada k0nfig’in boşluğunu ise Niels "NaToSaphiX" Sillassen dolduracak.

Kimileri k0nfig’in altı hafta gibi bir süre boyunca olmayacağını söylese de henüz oyuncunun ne zaman iyileşeceği ve takıma döneceği tam olarak bilinmiyor.