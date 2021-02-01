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eSpor
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Cold War yeni haritası Firebase Z için fragman yayımlandı

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Cold War yeni haritası Firebase Z için fragman yayımlandı
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Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies modu için gelecek yeni haritanın geliştirme süreci neredeyse bitti.

Yeni harita Firebase Z için bir fragman yayımlayan Treyarch, yeni haritanın önümüzdeki hafta geleceğini duyurdu. Die Maschine’de Projekt Endstation’ın son bulmasıyla Requiem takımı Vietmen ormanı içinde Outpost 25 adındaki, Firebase Z kod adına sahip yere doğru yol alıyor.

Fragmanda bu yeni haritada yer alacak zombi türlerinin bazılarına da kısaca yer verildi. En çok dikkat çeken zombi ise videonun sonunda ağzından püskürttüğü mor bir maddeyle saldıran büyük yaratık oldu. Kimi oyuncular ise bu yaratığı 1998 yapımı Small Soldiers filmindeki Gorgonitlere benzetti.

Firebase Z ile birlikte oyun iki yeni perk de gelecek. Biri Wonder Woman diğeri ise Tomstone Soda.

Firebase Z’nin geleceği güncelleme için 4 Şubat tarihi gösterildi.

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