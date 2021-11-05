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Çok yaklaştı ama olmadı

#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#Avrupa Ligi
Çok yaklaştı ama olmadı

Galatasaray, izleyenleri heyecan veren keyifli bir oyun sergiledi ancak...

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Grubu lider bitirmekle ikinci bitirmek arasındaki dağlar kadar fark olan, gruptan lider çıkan takımın ta mart ayına kadar bir daha maç yapmayacağı için sadece Avrupa’da değil, ligde de büyük avantaj kazanacağı Avrupa Ligi formatında, Galatasaray’ın bu maçı kazanması durumunda zirvede bitireceğini söyleyenlerin sayısı hiç az değildi.

Kuşkusuz bu sezonki iyi Avrupa karnesi ve Moskova deplasmanından alınan üç puan bu hesaplamalara yol açmıştı. Galatasaray bu maçı aldığı takdirde hele bir de diğer karşılaşmada Marsilya kazanırsa, ilk 2’yi neredeyse garantileyecekti. Ama o durumda bile liderlik için kilit maç yine de içerdeki Marsilya mücadelesi olacaktı. İşte bu ruh haliyle maça çok hızlı başladı Galatasaray.

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ÇOK FARKLI DUYGULAR

Morutan, Cicaldau, Berkan, Nelsson gibi genç oyuncuların kariyerlerinde hiç tam kapasite tribünlere oynamadığını düşünürsek, çok farklı duygularla girdiler maça. Galatasaray özellikle ilk 20 dakikada çok pozisyona girdi ancak değerlendirmekte hep son vuruşlarda eksik kaldı.

13. dakikada Halil mükemmel döndü, Feghouli’nin vuruşu az farkla dışarı gitti. 18. dakikada Kerem’in vuruşu yandan dışarı gitti. 21. dakikada yine Kerem’in pasında bu defa Cicaldau kaçırdı. İlk yarının sonlarına doğru artan taraftar desteği, dengelenmeye başlayan oyunu tekrar Galatasaray’a döndürdü. Gol, 43. dakikada Feghouli’nin mükemmel vuruşundan gelse de en azından bir kısmını Halil’e yazmak gerekirdi.

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G.SARAY iKiNCi DEVREDE DAHA iSTEKLiYDi

İkinci yarıya daha da istekli başladı Galatasaray. Ancak 72.dakikada bu sezon Avrupa’da ilk gollerini yediler. Gol ve oyuncu değişiklikleri sonrası sayısız pozisyona girseler de ve izleyenlere heyecan yaşatan, keyifli bir oyun ortaya koysalar da bu çabalar skora yansımadı.

Galibiyete çok yaklaşmıştı Galatasaray, ancak 3 puan alsaydı bile düğüm Marsilya maçında çözülecekti. Bu maçta kazansaydı o karşılaşmada berabere kalmak yetecekti.

Şimdi işini son maça bırakmamak için tam tersini yapması gerekecek.

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#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#Avrupa Ligi

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