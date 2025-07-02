Çok özel yarışa çok özel bir kupa!

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Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nda Kıbrıs etabının basın lansmanı gerçekleştirildi. Fişekhane’de düzenlenen basın toplantısına İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın katıldı.

Organizasyonda bu yıldan itibaren şampiyona Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin, Kıbrıs’ın ilk sıcak cam atölyesinde hazırladıkları dalga motifli cam kupa takdim edilecek. Kırılma ihtimaline karşın kazanan takım kupanın replikasını alacak. Eski kupanın ise emekliye ayrıldığı ve Cumhurbaşkanlığı Müzesi’ne kaldırıldığı belirtildi.