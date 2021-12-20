"Çok daha iyi konuma geleceğiz..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Kadıköyde acil toplantı Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...Kadıköy'de acil toplantı! Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...#Fenerbahçe
İşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktıİşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştuDünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştu#Taciz
Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylarFeci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylar#Tren
Hastaneye akın ettiler… Bu ihmal edilecek bir şey değilHastaneye akın ettiler… 'Bu ihmal edilecek bir şey değil'#Koronavirüs
Bir festival faciası daha Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldüBir festival faciası daha! Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü#Drakeo The Ruler
Zorbay Küçükün sözleri ortaya çıktı Go lan dedi miZorbay Küçük'ün sözleri ortaya çıktı! 'Go lan' dedi mi?#Zorbay Küçük
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Dünyada bir ilk Araba kendi kendini sürerken gelen mucizeDünyada bir ilk! Araba kendi kendini sürerken gelen mucize#ABD
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Tümer Metinden olay sözler Real Madridde bile bunu yapmadıTümer Metin'den olay sözler! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı"#Tümer Metin
Ece Ronaydan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksınEce Ronay'dan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksın!#Ece Ronay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"Çok daha iyi konuma geleceğiz..."

#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig#Turgay Altay
Çok daha iyi konuma geleceğiz...

Spor Toto 1’inci Lig’de Tuzlaspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü zor günleri geride bıraktı.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlılar 9 maç kazanamama serisinin ardından önce Altınordu’yu 1-0 yenerek kara bulutları dağıttı. Altınordu maçıyla birlikte son 6 karşılaşmasını kaybetmeyen Manisa FK, düşme hattından kurtulup üst sıralara doğru yükseldi.

Tuzlaspor karşısında çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ifade eden teknik direktör Turgay Altay, çok daha iyi konuma geleceklerini söyledi. 

İlk yarının son maçını oynadıklarını ve haftaya bay takım olacaklarını hatırlatan Altay, "Bizim adımıza ilk yarının son maçıydı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takım olarak bir hedef koymuştuk. Son 6 maçta en fazla puan almayı ve en az gol yemeyi hedeflemiştik. İyi oyun, iyi mücadeleyle birlikte sonuç da iyi oldu. Son haftayı bay geçeceğimiz için değerli bir galibiyet aldık. Bizim yerimiz burası olmamalıydı. Play-Off çıtası altına yerleşip ikinci yarıdan itibaren asıl yerimiz olan üst sıralara çıkmak için çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok değerli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa FK#Spor Toto 1. Lig#Turgay Altay

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz