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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

"Çoğumuz grip olduk sonucu bekliyoruz"

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"Çoğumuz grip olduk sonucu bekliyoruz"
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F.Bahçe Beko’nun İtalyan yıldızı Datome, ülkesinde açıklamalarda bulundu.

F.Bahçe Beko’nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, ülkesinin basınına verdiği röportajda, “Birçoğumuz grip geçirmiştik. Koronavirüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz. Türkiye’de herhangi bir kısıtlama yok. En akıllıca şey; evden çıkmamak” ifadelerini kullandı.

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