COD Mobile’da hardcore mod kısa süreliğine geri geldi

Call of Duty: Mobile, Activision'ı mobil oyun pazarındaki popüler Call of Duty serisi adına temsil eden ilk mobil oyun. Oyun piyasaya çıktığından bu yana oyuncu kitlesini giderek büyüterek daha da popüler oldu. Activision'ın mobil oyununda, Call of Duty oyunlarında olduğu gibi multiplayer ve battle-royale modları bulunuyordu. Şimdiyse geliştiriciler, oyunculara hardcore mode ile kısa süreliğine yeni bir deneyim fırsatı veriyor.



Call of Duty Mobile’ın hardcore modu oyundaki diğer modlardan oldukça farklı. Oyuncular, ekstrem koşullar altında hayatta kalmaya çalışarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu mod daha tehlikeli ve adrenalin dolu bir savaş deneyimi yaşamak isteyenler için tasarlanmış denebilir.

➖ Less health!

➕💥 More frags!



✊🏻 Hardcore Hardpoint & Headquarters modes are here!



🔴▶ Hardcore Hold Playlist is LIVE NOW in #CODMobile! pic.twitter.com/wqL1RsWtoL — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) February 12, 2021



Bu oyun modunda sağlık da limitli ve diğer modlardakine göre çok daha yavaş yenileniyor. Oyuncular düşük HP ile oyuna başlıyorlar. Bu yüzden bu modda tek başına oyuna giren oyuncuların yenilgiye uğraması çok daha kolay. Tüm bunlar bu modu takımla oynamak için ideal hale getiriyor. Aksi takdirde oyunun dezavantajlar oyundan zevk alamadan elenebilmenize sebep olabilir.



Bunun yanı sıra hardcore mod, ‘friendly fire’, yani dost ateşi için de daha farklı bir yaklaşıma sahip. Bu modda oynarken nişan almaya daha fazla özen göstermeni gerekiyor çünkü eğer bir takım arkadaşınıza ateş ederseniz ceza olarak verdiğiniz kadar kendiniz de hasar alıyorsunuz. Bu da oyuncuları etrafı taramak yerine daha dikkatli hedef almaya itiyor.



Geliştiriciler, Hardpoint ve Headquarters'ın hâlihazırda mevcut olan MP modların için de hardcore modu tanıttı. Hardpoint modunda kullanıcılar, ‘Hardpoint’ adı verilen bir alanı korumakla görevli. Bir süre sonra korunması gereken alanlar da değişiklik gösteriyor. İlk 150 puanı toplayan takım ise oyunu kazanıyor. Headquarters ise hardcore modundaki ufak değişikler dışında Hardpoint ile aynı.



Bu modlar ise sadece 12-18 Şubat tarihleri arasında geçerli. Bu yüzden mod oyundan kaldırılmadan denemeyi unutmayın.