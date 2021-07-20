CoD Mobile Sezon 6 hakkında bilmeniz gerekenler

Call of Duty Mobile, her sezonuyla birlikte tatmin edici ve bol bol içerik eklemeye devam ediyor. Yeni sezon, yani CoD Mobile Sezon 6 ile birlikte oyuna eklenecekler de harika olacak. Yakın zamanda oyunun test sunucularına yeni sezonun içerikleri eklendi. Üstelik geliştiriciler yakında daha fazla test sunucusu açılacağını da onayladı.

Bu sezon hakkında çıkan sızıntılar kimseyi hayal kırıklığına uğratmadı. Önümüzdeki sezon kesinlikle oyunun en iyi sezonlarından birisi olacak. Çok oyunculu moduna özel olarak kare sayısını Ultra ayarlara alabilme özelliği gelecek. Bu sayede düşük veya orta ayarlarda 120+ FPS almak mümkün hale geliyor.

Battle Royale modu için de bazı güncellemeler bulunuyor. Rakipleri vurduğunuzda çıkan işaretin renkleri artık değiştirilebilir olacak. Ayrıca silahların öldürme efektlerini değiştirme şansınız olacak. Yeni sezonun en çok beklenen özellikleri ise yazının devamında yer alıyor.

Dynamic Armor: Bu zırh hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor fakat büyük ihtimalle oyunculara rakiplerinden belirli bir süre koruma sağlayacak. Bu zırh, operatör becerileri bölümünde olacak.

Swarm: Bu yeni scorestreak ile birlikte bir sürü avcı-öldürücü drone kontrol edebileceksiniz. 1100 Puana ulaşınca kullanılabilir olacak.

Martyrdom: Yeni kırmızı perk, özellikle Search & Destroy modlarında oldukça efektif olacak. Eski Call of Duty oyunlarında da bulunan bu perk sayesinde öldüğünüzde üstünüzden bir bomba düşecek ve dikkatsiz rakiplerinizin bu bombaya ölme ihtimali oldukça yüksek.

Shield Grenade: Yeni bir taktiksel araç olan Shield Grenade, patlatıldığında kalkan benzeri bir yapıya bürünecek ve rakibinizle aranızdaki görüşü keserek size avantaj sağlayacak.

‘Face off’ ve ‘Stack’, bu güncelleme ile gelecek iki yeni oyun modu. Ve bunların yanı sıra, birçok oyuncunun da heyecanla beklediği Mao Monastery haritası oyuna eklenecek.

Oyuncuların tamamen kendi yeteneklerine dayanarak oynayacağı yeni bir Battle Royale modu da oyuna eklenecek. Geri doğmanın ve kendini kaldırmanın mümkün olmadığı bu mod, oyuncuların kendini zorlaması ve eğlenirken yetenekleri test etmesi için oyuna ekleniyor. Yeni keskin nişancı tüfeği RYTEC AMR ve yeni smg MX9 SMG’de bu güncellemeyle oyuna eklenecek gibi duruyor. Büyük ihtimalle sezonun ortasında aktif hale gelecek yakın dövüş silahı olan ingiliz anahtarı da edinilen bilgiler arasında.