CoD: Black Ops Cold War tüm kamuflajlar nasıl açılır?

Bir gelenek olarak Call of Duty oyuncuları, yeni oyun çıktığı zaman multilayer’da ilerleyerek tüm kamuflajları açmaya çalışıyor. Call of Duty Black Ops Cold War’un ilk günden beri en çok merak edilen sorularından biri Gold, Diamond ve DM Ultra kamuflajlarının nasıl açılacağı. Açması en zor kamuflajlardan biri Dark Matter Ultra.

Black Ops Cold War’da her silah için 7 kamuflaj kategorisi var.

Spray: 50 (Launcher), 75 (Melee), 150 (Pistol), 200 (Shotguns, Snipers), 300 (ARs, LMGs, SMGs, Tactical Rifles) öldürme

Stripes: 50 (Pistol, Shotgun, Sniper), 75 (SMG), 100 (AR, LMG, Tactical Rifle) kafa atışı; 50ekipman yok etme, scorestreak veya araçlar (Launcher); 25 arkadan bıçaklama (Melee)

Classic: 3 (Launcher), 5 (AR, LMG, Pistol, Shotgun, SMG, Sniper, Tactical Rifle) ölmeden 20 öldürme almak; 25 bitirici hamle yapmak (Melee)

Geometric: 25 (Pistol), 50 (AR, LMG, Shotgun, SMG, Sniper, Tactical Rifle) uzun mesafe vuruşu; 50 scorestreak veya araç imha etme (Launcher); yaralıyken 50 düşmanı öldür (Melee)

Flora: 25 (Pistol), 75 sersemlemiş düşman öldür (AR, LMG, Shotgun, SMG, Tactical Rifle, scorestreak veya herhangi bir teçhizatınızla (ekipman, araç, alan yükseltmeleri) tespit edilen bir düşman; 60 hava scorestreak’i veya aracı yok et; kayarken 50 düşman öldür (Melee); nefesini tutarak 50 düşman öldür (Sniper)

Science: 25 kişiyi öldür (Pistol), 50 siper alan düşmanı öldür (AR, LMG, Tactical Rifle); bir oyun içinde düşmana ait 3 scorestreak veya düşman aracını yok et (Launchers); flaş, sersemletici veya duman bombasıyla şaşıran 50 düşmanı öldür (Melee); 75 düşmanı yakından öldür (point-blank kill) (Shotgun, SMG); tek atışla 50 düşman öldür (Sniper).

Psychedelic: 25 kere arka arkaya 2 düşman öldür.

Gold camo kilidini açmak için herhangi bir silahın 35 kamuflajının hepsinin toplanması gerekiyor. Bir silah kategorisindeki tüm silahlar için Gold camo kilidi açtıktan sonra Diamond kamuflajları da açılacak. Açılması en zor kamuflaj grubu ise Dark Matter Ultra grubu. Ancak çok oyunculu modda birinci ve ikincil tüm silah kamuflaj görevlerini tamamladıktan sonra DM Ultra kamuflajları açabilirsiniz. Yani tüm Gold ve Diamond kamuflajları açmanız gerekiyor. Tüm bunları yaptıktan sonra Dark Matter Ultra kamuflajlarını alabilirsiniz.