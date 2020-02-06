Club Brugge'den Galatasaray'a Mbaye Diagne cevabı

Belçika'nın en büyük gazetelerinden HLN, Club Brugge yetkililerine Mustafa Cengiz'in iddialarını sordu ve habere göre yöneticiler, "Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı, dikkatimizi çekmedi" şeklinde bir yanıt verdi.

"GALATASARAY İLE HER GÜN TEMASTAYDIK"

Brugge'ün, Diagne'ye 31 Ocak'a kadar kulüp araması için izin verdiği ve geçtiğimiz hafta Brugge'de olmamasının ardından yaptıkları incelemede İstanbul'da olduğunu öğrendikleri kaydedildi.

Brugge cephesinin, "Galatasaray ile transfer döneminde her gün iletişim halindeydik, bu açıklamalar bizi şaşırttı" şeklinde bir ifade kullandığı da belirtildi.

Öte yandan Diagne'nin Çin'e transferinin gündeme geldiği ancak corona virüsü nedeniyle bu opsiyonun ortadan kalktığı vurgulandı. (Sporx)





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