Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Club Brugge Juventus maçı şifresiz mi, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

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Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Ligde 3 maçlık beraberliğin ardından kazanan Juventus, puanını 37 yaparak 4. sırada yer aldı. Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçının ardından ligde Napoli'ye konuk olacak. Peki, Club Brugge Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Club Brugge Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

CLUB BRUGGE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi Club Brugge Juventus maçı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak.

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KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Milan maçında Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, ikinci yarıda yerini Timothy Weah'a bırakmıştı. Club Brugge ile oynanacak olan mücadelede Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Bu sezon 36 takımlı lig formatında düzenlenen Avrupa futbolunun en üst düzey kulüp organizasyonunun yedi haftalık maçları, Salı ve Çarşamba günü oynanacak.

SALI:

Atalanta-Sturm Graz

Monako - Aston Villa

Slovan Bratislava - Stuttgart

Club Brugge - Juventus

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

Benfica - Barselona

Liverpool-Lille

Bologna - Borussia Dortmund

Kızılyıldız - PSV

ÇARŞAMBA:

Leipzig - Sporting

Shakhtar Donetsk-Brest

Real Madrid-Salzburg

Paris Saint-Germain - Manchester City

Sparta Prag - Inter Milan

Arsenal - Dinamo Zagreb

Celtic - Genç Çocuklar

Feyenoord - Bayern Münih

AC Milan-Girona