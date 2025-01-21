Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Club Brugge Juventus maçı şifresiz mi, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

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Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Ligde 3 maçlık beraberliğin ardından kazanan Juventus, puanını 37 yaparak 4. sırada yer aldı. Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçının ardından ligde Napoli'ye konuk olacak. Peki, Club Brugge Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Club Brugge Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?
CLUB BRUGGE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi Club Brugge Juventus maçı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak.
KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Milan maçında Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, ikinci yarıda yerini Timothy Weah'a bırakmıştı. Club Brugge ile oynanacak olan mücadelede Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
Bu sezon 36 takımlı lig formatında düzenlenen Avrupa futbolunun en üst düzey kulüp organizasyonunun yedi haftalık maçları, Salı ve Çarşamba günü oynanacak.
SALI:
Atalanta-Sturm Graz
Monako - Aston Villa
Slovan Bratislava - Stuttgart
Club Brugge - Juventus
Atletico Madrid-Bayer Leverkusen
Benfica - Barselona
Liverpool-Lille
Bologna - Borussia Dortmund
Kızılyıldız - PSV
ÇARŞAMBA:
Leipzig - Sporting
Shakhtar Donetsk-Brest
Real Madrid-Salzburg
Paris Saint-Germain - Manchester City
Sparta Prag - Inter Milan
Arsenal - Dinamo Zagreb
Celtic - Genç Çocuklar
Feyenoord - Bayern Münih
AC Milan-Girona