Club Brugge - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi canlı izle

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Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak Club Brugge - Dortmund karşılaşmasını İrfan Peljto yönetirken yardımcılıklarını ise Senad İbrisimbegovic ve Davor Jeljo üstlenecek. Club Brugge oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Borussia Dortmund bu sezon ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Peki, Club Brugge Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Club Brugge Dortmund maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

CLUB BRUGGE - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Dortmund maçı 18 Eylül çarşamba günü 22:00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

18 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi Maç Programı

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) TRT 1

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19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya) Tabii Spor

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya) TRT 1

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya) Tabii Spor 2

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya) Tabii Spor

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya) Tabii Spor 1