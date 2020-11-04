Belçika takımlarına konuk olduğu son üç Avrupa kupası maçını da kazanan Dortmund, daha önceki üç karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 maçın sadece birini kazanabilen Club Brugge, tek galibiyetini bu sezonun ilk karşılaşmasında aldı.

Son Şampiyonlar Ligi maçında Zenit'i 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund, turnuvanın grup aşamasında Ekim 2018'den bu yana üst üste iki galibiyet alamıyor. Evinde oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Club Brugge, son galibiyetini Kasım 2005'te almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört deplasman maçını da kaybeden Dortmund, Kupa 1 tarihinde daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamadı.

Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund forveti Erling Haaland'dan daha fazla gol atan tek isim Robert Lewandowski. Norveçli santrfor, bu süreçte çektiği 17 isabetli şutun 12'sinde fileleri havalandırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçı kazanan Club Brugge kalecisi Simon Mignolet, daha sonraki 12 karşılaşmada galibiyet alamadı. Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son beş maçta beş gole doğrudan katkı sağlayan Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho, son dört karşılaşmanın üçünde fileleri havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son üç karşılaşmada iki gol atan Club Brugge orta sahası Hans Vanaken, aynı sayıda golü daha önceki 17 karşılaşmada kaydedebilmişti.

Club Brugge Borussia Dortmund maçı saat kaçta hangi kanalda?

Club Brugge Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak