Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Aston Villa maçı canlı izle

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Club Brugge, Aston Villa’yı konuk edecek. Club Brugge deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Aston Villa bu sezon Young Boys, Bayern Münih ve Bologna karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Peki, Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Club Brugge Aston Villa maçı izle detayları...

CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge - Aston Villa maçı 6 Kasım'da saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 6 KASIM 2024

20.45 Club Brugge - Aston Villa

20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

23.00 Sparta Prag - Brest

23.00 Bayern Münih - Benfica

23.00 Inter - Arsenal

23.00 Feyenoord - Salzburg

23.00 Kızılyıldız - Barcelona

23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid

23.00 Stuttgart - Atalanta