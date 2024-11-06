Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Aston Villa maçı canlı izle

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Club Brugge, Aston Villa’yı konuk edecek. Club Brugge deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Aston Villa bu sezon Young Boys, Bayern Münih ve Bologna karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Peki, Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Club Brugge Aston Villa maçı izle detayları...
CLUB BRUGGE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?
Club Brugge - Aston Villa maçı 6 Kasım'da saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 6 KASIM 2024
20.45 Club Brugge - Aston Villa
20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys
23.00 Sparta Prag - Brest
23.00 Bayern Münih - Benfica
23.00 Inter - Arsenal
23.00 Feyenoord - Salzburg
23.00 Kızılyıldız - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid
23.00 Stuttgart - Atalanta