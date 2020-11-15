Cloud9 x PUMA sokak koleksiyonu çıktı

Cloud9 x PUMA koleksiyonunda, PUMA’nın tasarımıyla Cloud9’ın renkleri bir arada sokak modasına yeni bir soluk getirmek için bir araya geliyor.

12 Kasım’da çıkan koleksiyon; Amazon, Footlocker ve Pacsun sitelerinde satışa çıktı.

It’s time to lace up 😈



The Cloud9 x @PUMA Shoe Collection is here and ready to show NA the dopest esports shoes in the region!



👟 https://t.co/E3GB46Fjws pic.twitter.com/MfNjfUKR3T — Cloud9 (@Cloud9) November 12, 2020

“Bağcıkları çekme vakti geldi

Cloud9 x PUMA spor ayakkabı koleksiyonu burada ve Amerika’ya bölgenin en iyi espor ayakkabısının kim olduğunu göstermeye geldi!”

Future Rider, RS-X ve AGF modellerinde organizasyonun renkleri ve logosunu taşıyan ürünler uzun süredir ortaklık yapan iki şirketin en yeni ürünü. Bu koleksiyonda tasarlanan ürünler, günlük hayatta, kapalı ve açık alanlarda rahat bir şekilde giyilmek için tasarlandı.

Ayakkabılar dışında koleksiyonda yine Cloud9 mavisi şapka, bluz ve bel çantaları yer alıyor. Ürünler yukarıda belirtilen siteler ve Cloud9’ın internet sitesi dışında PUMA NYC mağazasında da satışta olacak.