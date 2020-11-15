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Haber Giriş: 15.11.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Cloud9 x PUMA sokak koleksiyonu çıktı

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Cloud9 x PUMA sokak koleksiyonu çıktı
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Amerika’nın en başarılı espor organizasyonlarından Cloud9 ve PUMA ile uzun zamandır süren ortaklığının yeni bir projesiyle geldi.

Cloud9 x PUMA koleksiyonunda, PUMA’nın tasarımıyla Cloud9’ın renkleri bir arada sokak modasına yeni bir soluk getirmek için bir araya geliyor. 

12 Kasım’da çıkan koleksiyon; Amazon, Footlocker ve Pacsun sitelerinde satışa çıktı.

“Bağcıkları çekme vakti geldi

Cloud9 x PUMA spor ayakkabı koleksiyonu burada ve Amerika’ya bölgenin en iyi espor ayakkabısının kim olduğunu göstermeye geldi!”

Future Rider, RS-X ve AGF modellerinde organizasyonun renkleri ve logosunu taşıyan ürünler uzun süredir ortaklık yapan iki şirketin en yeni ürünü. Bu koleksiyonda tasarlanan ürünler, günlük hayatta, kapalı ve açık alanlarda rahat bir şekilde giyilmek için tasarlandı.

Ayakkabılar dışında koleksiyonda yine Cloud9 mavisi şapka, bluz ve bel çantaları yer alıyor. Ürünler yukarıda belirtilen siteler ve Cloud9’ın internet sitesi dışında PUMA NYC mağazasında da satışta olacak.

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