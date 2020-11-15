Cloud9 x PUMA sokak koleksiyonu çıktı
Amerika’nın en başarılı espor organizasyonlarından Cloud9 ve PUMA ile uzun zamandır süren ortaklığının yeni bir projesiyle geldi.
Cloud9 x PUMA koleksiyonunda, PUMA’nın tasarımıyla Cloud9’ın renkleri bir arada sokak modasına yeni bir soluk getirmek için bir araya geliyor.
12 Kasım’da çıkan koleksiyon; Amazon, Footlocker ve Pacsun sitelerinde satışa çıktı.
It’s time to lace up 😈— Cloud9 (@Cloud9) November 12, 2020
The Cloud9 x @PUMA Shoe Collection is here and ready to show NA the dopest esports shoes in the region!
👟 https://t.co/E3GB46Fjws pic.twitter.com/MfNjfUKR3T
“Bağcıkları çekme vakti geldi
Cloud9 x PUMA spor ayakkabı koleksiyonu burada ve Amerika’ya bölgenin en iyi espor ayakkabısının kim olduğunu göstermeye geldi!”
Future Rider, RS-X ve AGF modellerinde organizasyonun renkleri ve logosunu taşıyan ürünler uzun süredir ortaklık yapan iki şirketin en yeni ürünü. Bu koleksiyonda tasarlanan ürünler, günlük hayatta, kapalı ve açık alanlarda rahat bir şekilde giyilmek için tasarlandı.
개이쁘네 ㅋㅋ pic.twitter.com/5aoKx9EUf6— C9 EnvyTaylor (@EnvyTaylor) November 12, 2020
Ayakkabılar dışında koleksiyonda yine Cloud9 mavisi şapka, bluz ve bel çantaları yer alıyor. Ürünler yukarıda belirtilen siteler ve Cloud9’ın internet sitesi dışında PUMA NYC mağazasında da satışta olacak.
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