Cloud9, Vivid ve Chap’ı kadrodan çıkardı

Yeni yıl, profesyonel Fortnite oyuncuları Noah "Vivid" Wright ve Ryan "Chap" Chaplo için şaşırtıcı ve beklenmedik haberlerle başladı. Geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayında Cloud9 ile anlaşan oyuncular, bu ayın başında, organizasyona katılmaları üstünden daha sadece birkaç ay geçmişken takımdan çıkarıldı.

Vivid, Twitlonger üstünden yaşadıklarını anlattı. 1 Ocak’ta beklemedikleri bir toplantıyla hiçbir açıklama yapılmaksızın Cloud9’ın Fortnite Genel Menajeri tarafından takımdan çıkarıldıklarının bildirildiğini söyledi.

Genel Menajer Robin’in gerekçe olarak gösterdiği tek şeyin ‘vizibilite’ olduğunu söyleyen ve bunun ne anlama geldiğini bilmediğini söyleyen Vivid, anlarsa takipçilerine de açıklayacağını yazdı.

Chap ise durumu daha sessiz kabullenerek olay çıkarmadan Twitter’dan tekliflere açık olduğunu Cloud9’a değinmeden bildirdi.

FREE AGENT... LOL — Chap (@ChapFN) January 2, 2021

Vivid’in paylaştığı uzun açıklamaya geri dönecek olursak Avery, Nosh ve Fryst hala kadrodaki yerlerini koruyor ve kimsenin Cloud9’ın gelecek için ne planladığına dair bir fikri yok.

Bundan önce iki sene Team Liquid için oynayan ve Ağustos’ta organizasyonla yolunu ayırarak CLoud9’a geçen Vivid, Cloud9’da gördüğü soğuk muameleyle Team Liquid’de geçirdiği zamanların değerinin farkına daha iyi vardığını açıkladı. Yine Cloud9’da geçirdiği süreçten dolayı rekabetçi profesyonel oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

“Cloud9 üstüne alınmasın ama Team Liquid’den ayrılmak gerçekten beni üzmüştü. Çünkü oradaki insanların nasıl olduğu karşılaştırınca ortada. Hayatımın sonuna kadar sonuna kadar orada kalabilirdim. Bugün bile Liquid’den bazı insanlar beni arayıp ne durumda olduğumu kontrol etti ve bu gerçekten çok güzel bir şey.”

Profesyonel olarak Fortnite oynamayı bıraktığını ise şu ifadelerle açıkladı: “Yeri gelmişken fanlarıma ve Fortnite topluluğuna bundan sonra başka bir organizasyon arayacak enerjim kalmadığını, güvenilir bir gelir kaynağım olmadan profesyonel oyunculuğa devam etmeyeceğimi duyurmak istiyorum. Yaaaaniii, sanırım emekli olduğumu söyleyebiliriz J”

Paylaşımında bir organizasyonun anlaşması olduğu bir oyuncuyla istediği zaman istediğini yapabilmesinin çok çılgınca olduğunu ve profesyonel oyuncuların iyiliği için bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Henüz Cloud9’dan konuyla ilgili bir açıklama yok.