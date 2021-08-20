Cloud9, vanity ile anlaşabilir

Cloud9 Blue (erkek Valorant takımı), Epcomer ve Rush B Media’nın yaptığı habere göre Version1’den Anthony "vanity" Malaspina ile anlaşabilir. Bu haber, Version1’in oyun içi liderleri vanity’nin organizasyonun dışındaki farklı fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu açıklamasının ardından yayınlandı. Yine bu kaynakların belirttiğine göre Cloud9 Blue, oyuncunun takımdan ayrılığı açıklanır açıklanmaz kendisiyle iletişime geçen ilk takımlardan ve şu anda da anlaşmanın son aşamasındalar.

Eğer haberler doğruysa ve vanity CLoud9 Blue’ya katılıyorsa bu, oyuncunun CS:GO’dan eksi takım arkadaşları Nathan "leaf" Orf ve Erick "Xeppaa" Bach ile tekrar bir araya gelmesi demek oluyor.

Bu transferle birlikte takımdaki oyuncu sayısı altıya çıkıyor ama Cloud9’nın bir oyuncuyu yedeğe çekme gibi bir planı olduğu da haberin detayları arasında.

Eğer Cloud9 ve vanity ile ilgili haberler doğruysa ve anlaşma süreci olumlu sonuçlanırsa aktif kadro şu şekilde olacak:

Son "xeta" Seon-ho

Erick "Xeppaa" Bach

Nathan "leaf" Orf

Mitch "mitch" Semago

Michael "poiz" Possis

Anthony "vanity" Malaspina

Ricky "floppy" Kemery (aktif değil)

Yoon "Autumn" Eu-ddeum (baş koç)

James "JamezIRL" Macaulay (asistan koç)