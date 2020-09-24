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Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Cloud9, iki yeni Valorant koçunu duyurdu!

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Cloud9, iki yeni Valorant koçunu duyurdu!
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Son zamanlarda özellikle CS:GO takımına aldığı oyuncuları ve bu süreçte izlediği şeffaflık politikasıyla gündemde olan Cloud9, bu sefer Valorant takımından haberlerle gündemde.

Cloud9, geçtiğimiz günlerde CS:GO transfer trafiğinin ardından Valorant takımına getirdiği iki yeni üyesini duyurdu. Takımın iki yeni ismi James “JamezIRL” Macauley ve Ash “Chu” Long, Valorant takımının koçu olarak görev yapacak. JamezIRL, takımın stratejik koçu görevini üstlenirken Chu ise baş koçluk görevini üstlenecek.

Ash “Chu” Long’un Overwatch liglerinde geçmişe uzanan başarılı bir öyküsü var. İngiliz koç, Envy takımının Overwatch Contenders 2019: North America West mücadelesinden iki sezondan bir birincilik, bir ikincilikle ayrılmasını sağladı. Her seferinde de takıma 80,000 dolarlık bir ödül parası girişi sağladı.

Amerikalı James “JamezIRL” Macauley ise 2019’dan beri Cloud9’ın CS:GO koçluğunu yapıyordu. Bundan önce ise yine Cloud9’da 2015-2018 seneleri arasında analist olarak görev almıştı.

Takımın şu anki kadrosu son katılımlar ile şu şekilde:

Tyson “TenZ” Ngo

Mitch “mitch” Semago

Josh “shinobi” Abastado

Skyler “Relyks” Weaver

Daniel “vice” Kim

Ash “Chu” Long (Baş Koç)

James “JamezIRL” Macauley (Strateji Koçu)

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