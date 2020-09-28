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eSpor
Haber Giriş: 28.09.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Cloud9, Fortnite takımının yeni oyuncusu: Vivid

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Cloud9, Fortnite takımının yeni oyuncusu: Vivid
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Son zamanlarda CS:GO takımının yeni oyuncularıyla çokça gündeme gelen Cloud9, bu sefer Fortnite takımlarından bir haberle karşımızda.

Team Liquid’in eski Fortnite oyuncularından Noah “Vivid” Wright, artık Cloud9 için oynayacak. Cloud9, Fortnite takımı için oyuncu seçimlerine geçen hafta başlamış ve en son FNCS birincisi AveryFN ile bir sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz Cuma ise yine Twitter üstünden kadronun yeni ismi Vivid duyuruldu.

“İki kişilik takım bir duo yapar ama üç kişi bir takım.

Lütfen #C9FAM’,n yeni üyesi VividFN’’e hoş geldin deyin. #LETSGOC9 ”

Vivid’in Cloud9’a katılışı renkli bir videoyla hayranları heyecanlandırırken eğlendirdi de.

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