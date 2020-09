Cloud9, Fortnite takımının yeni oyuncusu: Vivid

Team Liquid’in eski Fortnite oyuncularından Noah “Vivid” Wright, artık Cloud9 için oynayacak. Cloud9, Fortnite takımı için oyuncu seçimlerine geçen hafta başlamış ve en son FNCS birincisi AveryFN ile bir sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz Cuma ise yine Twitter üstünden kadronun yeni ismi Vivid duyuruldu.

Two’s a #C9FN duo, but three make a party.



Please welcome @VividFN to the #C9FAM! #LETSGOC9 pic.twitter.com/pui6oQWepp