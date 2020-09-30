Cloud9, floppy’i CS:GO takımında tutmayı planlıyor

Bilindiği üzere organizasyonun iki tane CS:GO takımı bulunuyor. Ve yine söylendiğine göre floppy şu anki takım arkadaşlarıyla çalışmaktan mutlu ve aynı düzende devam etmek istiyor.

Bu yüzden floppy’nin Henry "HenryG" Greer’in kurduğu ve şu anda woxic, ALEX, mezii ve kassad’ın bulunduğu takıma beşinci olarak gelip gelmeyeceği merak konusu.

Kuzey Amerika’nın en tanınan ‘ATK’ yani saldırı oyuncularından olan floppy kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı ancak en çok Cloud9’daki performansıyla yükseldi.