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GeriBasketbol Clippers, Kawhi Leonard ile yeni sözleşme imzaladı! 4 yıl için 176,3 milyon dolar...
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Basketbol
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Haber Giriş: 13.08.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Clippers, Kawhi Leonard ile yeni sözleşme imzaladı! 4 yıl için 176,3 milyon dolar...

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Clippers, Kawhi Leonard ile yeni sözleşme imzaladı! 4 yıl için 176,3 milyon dolar...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, all-star oyuncusu Kawhi Leonard ile sözleşme imzaladı.

Clippers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, iki sezondur takımda forma giyen Leonard ile yeni kontrat imzalandığı belirtildi.

ABD basınında Leonard'ın 4 yıllık sözleşme karşılığında 176,3 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Beş kez all-star seçilen 30 yaşındaki Leonard, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors ile birer NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

Leonard, 2019'da transfer olduğu Clippers ile iki sezondur 26 sayı, 6,8 ribaunt, 5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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Clippers, Kawhi Leonard ile yeni sözleşme imzaladı 4 yıl için 176,3 milyon dolar...

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