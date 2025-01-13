×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Cleveland Cavaliers'ın 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Cleveland Cavaliers#Indiana Pacers
Cleveland Cavaliersın 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 09:58

NBA'de Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 108-93 yenerek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Haberin Devamı

NBA'de 9 maç yapıldı. Cavaliers deplasmanında Andrew Nembhard'ın 19, Pascal Siakam'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayılık katkısıyla kazanan Pacers, üst üste 6 olmak üzere 22. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı'nda 33 galibiyet, 5 mağlubiyetle zirvede bulunan Cavaliers'ta Darius Garland 20 ve Donovan Mitchell, 19 sayı kaydetti.

- Knicks'te Jalen Brunson'dan 44 sayı

New York Knicks, sahasında Milwaukee Bucks'ı 34 sayı farkla 140-106 mağlup ederek 26. galibiyetine ulaştı.

Jalen Brunson 44 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Karl-Anthony Towns 30 sayı, 18 ribaunt, 4 asistle Doğu Konferansı üçüncüsü Knicks'in galibiyetine katkı sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 13 ribaunt ve Damian Lillard'ın 22 sayı, 5 asistlik performansları, sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.

Haberin Devamı

Ayrıca Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, Orlando Magic'in 104-99 kazandığı mücadelede 15 dakika süre aldı ve 1 top çalma, 1 blok üretti.

- Sonuçlar:

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 101-112

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 140-106

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 119-124

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 95-136

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 104-99

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 93-108

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 120-119

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 112-111 (Uzatmada)

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 120-113

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Cleveland Cavaliers#Indiana Pacers

BAKMADAN GEÇME!