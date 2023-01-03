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Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında Donovan Mitchell adeta çıldırdı! 71 sayı attı, tarihe geçti...

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#Donovan Mitchell#Nba#Cleveland Cavaliers
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında Donovan Mitchell adeta çıldırdı 71 sayı attı, tarihe geçti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 09:02

NBA'de sabaha karşı oynanan Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında Donovan Mitchell tarihi bir performansa imza attı. Rakip potaya 71 sayı bırakan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 99 sayıya katkıda bulunarak Michael Jordan ve Kobe Bryant gibi efsaneleri geride bıraktı.

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NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Gecenin maçında Cleveland Cavaliers ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi. Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanan nefes kesen mücadelede parkeden zaferle ayrılan taraf, 145-134'lük skorla Cleveland Cavaliers oldu.

Cleveland Cavaliers forması giyen Donovan Mitchell, Chicago Bulls karşısındaki performansıyla tarihe geçti. Normal sürenin son saniyesinde kullandığı ikinci serbest atışı bilerek kaçıran yıldız oyuncu, çemberden dönen topu kendisi tamamlayarak skoru 130-130'a getirdi ve müsabaka uzatmalara gitti.

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında Donovan Mitchell adeta çıldırdı 71 sayı attı, tarihe geçti...

70 SAYI BARAJINI AŞAN 7. OYUNCU

Uzatmalar dahil 50 dakika parkede kalan Donovan Mitchell, Chicago Bulls potasına tam 71 sayı gönderdi. 26 yaşındaki basketbolcu böylece, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 7. oyuncu olmayı başardı.

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NBA tarihinde daha önce Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson, Elgin Baylor ve Devin Booker, 70 sayı barajını aşmıştı. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan olan Michael Jordan ise kariyerinde bir maçta en fazla 69 sayı üreterek 70'ler kulübüne girememişti.

Listenin zirvesinde 1962 yılında attığı 100 sayı ile Wilt Chamberlain bulunurken, ikinci sırada ise 2006 yılında 81 sayı atan Kobe Bryant bulunuyor.

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında Donovan Mitchell adeta çıldırdı 71 sayı attı, tarihe geçti...

SKORA EN FAZLA KATKI YAPAN İKİNCİ İSİM

Öte yandan Donovan Mitchell, NBA tarihinde bir maçta skora en fazla katkı yapan ikinci isim olmayı başardı. Chicago Bulls karşısında 71 sayı ve 11 asistle oynayan yıldız oyuncu, toplamda 99 sayıya katkıda bulundu.

Bu alanda Donovan Mitchell'ın önünde bulunan tek isim 1962 yılında 100 sayı atan Wilt Chamberlain. New York Knicks karşısında 100 sayı üreten Chamberlain, iki de asist yaparak toplamda 104 sayıya imzasını atmıştı.

CLEVELAND TARİHİNE GEÇTİ

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NBA'de bu sezon bir maçta en fazla sayı atan oyuncu olan Donovan Mitchell ayrıca Cleveland Cavaliers tarihinde bir müsabakada en fazla sayı üreten oyuncu olarak tarihe geçmeyi başardı. Kaydettiği 71 sayının yanına 11 asist ve 8 ribaund ekleyen Mitchell, yaptığı double-double ile NBA tarihinin en epik performanslarından birine imza attı.

CEDİ OSMAN TEZAHÜRAT BAŞLATTI

Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, takım arkadaşının epik performansının ardından salondaki taraftarlara MVP tezahüratı yaptırdı. Maçın sona ermesiyle birlikte mikrofonu eline alan Cedi Osman, tribünlere MVP tezahüratı yaptırarak takım arkadaşını onore etti. Salonu dolduran binlerce tezahüratıyla duygulanan Donovan Mitchell'ın gözleri doldu.

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Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında Donovan Mitchell adeta çıldırdı 71 sayı attı, tarihe geçti...

CEDİ OSMAN GALİBİYETTE ROL OYNADI

Cedi Osman, Chicago Bulls karşısında 19 sayı, 4 asist, 3 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Bulls cephesinde ise DeMar DeRozan 44 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve Zach LaVine 26 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 16 SAYI

Batı Konferansı’nda son sırada bulunan Houston Rockets, evinde Dallas Mavericks karşısında 111-106 mağlup oldu. Houston’da milli oyuncu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Kevin Porter Jr. 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile oynadı. Dallas da Luka Doncic 39 sayı, 12 ribaund, 8 asist ile galibiyeti getiren en önemli isim oldu.

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NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 122 - Toronto Raptors: 114
Cleveland Cavaliers: 145 - Chicago Bulss: 134
Charlotte Hornets: 115 - Los Angeles Lakers: 121
Philadelphia 76ers: 120 - New Orleans Pelicans: 111
Brooklyn Nets: 139 - San Antonio Spurs: 103
Minnesota Timberwolves: 124 - Denver Nuggets: 111
Houston Rockets: 106 - Dallas Mavericks: 111
Portland Trail Blazers: 135 - Detroit Pistons: 106
Golden State Warriors: 143 - Atlanta Hawks: 141
Los Angeles Clippers: 100 - Miami Heat: 110

 

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