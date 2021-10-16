Clermont Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 

2021 senesinde 17 Ligue 1 golü atan Jonathan David, Nicolas Pepe ve Salomon Kalou'nun ardından Lille formasıyla bir senede en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumunda. Lille'in başında görev yaptığı son üç Ligue 1 maçını kazanan Jocelyn Gourvennec, en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste dört galibiyet almak istiyor.
CLERMONT LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Clermont Lille maçı bugün saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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