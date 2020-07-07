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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Claudio Pizarro futbola veda etti! 41 yaşında...

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Claudio Pizarro futbola veda etti! 41 yaşında...
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Werder Bremen'in 41 yaşındaki Perulu forveti Claudio Pizarro, emekli oldu.

Bundesliga'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da 400'den fazla maça çıkan Pizarro'nun emekli olduğu duyuruldu.

Futbola ülkesinin Academia Deportiva Cantolao takımda başlayan golcü oyuncu, Avrupa'da Werder Bremen dışında Bayern Münih, Chelsea ve Köln takımlarında forma giymişti.

Kariyerinde 695 maçta forma giyen Pizarro, 281 kez ağları sarsmıştı.

 

Claudio Pizarro futbola veda etti 41 yaşında...

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