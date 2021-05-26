CKY'nin davulcusuna göre "Yeni Tony Hawk oyunu geliyor"

20 yıl önce çıkan Tony Hawk’da bulunan CKY’nin davulcusu Jess Margera, yakın zamanda katıldığı The Behind Closed Doors podcastinde serinin hayranlarına müjde vermiş oldu. Müzik lisanlarından konuşurken konunun Tony Hawk’a gelmesi ile sunucu ve Margera arasında şöyle bir diyalog geçti: “Sanıyorum en az bir Tony Hawk oyununda vardınız, değil mi?”, “Evet, ve inanıyorum ki çıkacak olan yeni oyunda da varız”

CKY’nın “96 Quite Bitter Beings” şarkısı 2001 yapımı Tony Hawk's Pro Skater 3’te vardı. Activision’un Pro Skater 1 + 2 yayınlamasından (ve başarısından) sonra, 3’ün de yapımda olduğu bazılarımıza çok şaşırtıcı gelmeyebilir, ancak bu düşünceyi ilk defa seslendiren Margera oldu.

Eğer durum bu ise, özellikle arcade temelli bir kaykay oyunu oynamayalı en az bir sene oldu. 1 + 2’nin yenilenen grafikleri ve atmosferi ile Police Truck’ı tekrar dinleyebilmek güzel bir deneyimdi. THPS 1+2’nin yapımcısı Vicarious Visions’un Blizzard’la olan entegrasyonu ve Vicarious yapımcılarının “Mevcut Blizzard oyun ve girişimlerine adanmış olacağı” düşünüldüğünde, ufukta bir THPS görebiliyoruz. Activision ise konuyla ilgili henüz bir yorum yapmış değil.

Böyle bir duyurunun, zamanlama olarak bu yaz gelmesi de oldukça mümkün. Yaz dönemi duyuruları önümüzdeki aylarda Summer Game Fest yayınları ile gelebilir. Bu senenin listesinde, tıpkı geçen seneki gibi Activision (ve Blizzard) da bulunuyor.