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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

City Football Group'tan Fransa'ya yatırım! Troyes'yı satın aldılar...

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City Football Group'tan Fransa'ya yatırım! Troyes'yı satın aldılar...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Fransız takımı Troyes'yı satın aldı.

CFG'den yapılan açıklamada, Fransa İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) mücadele eden Troyes'nın satın alma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Fransa'nın Troyes şehrinde 1986 yılında kurulan ve maçlarını 20 bin 400 kişilik Aube Stadı'nda oynayan kulüp, 2014-15 sezonunda Ligue 2'de şampiyon olmuştu.

CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City ve Belçika'da Lommel takımlarının hisselerini satın almıştı.

Troyes, böylece şirketin bünyesine kattığı 10'uncu kulüp oldu.

City Football Grouptan Fransaya yatırım Troyesyı satın aldılar...

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