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Ciro Immobile'ye İtalya'dan sürpriz talip!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ciro Immobile#Milan
Ciro Immobileye İtalyadan sürpriz talip
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 01:00

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile'ye İtalya'dan sürpriz aday çıktı.

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Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren İtalya santrafor Cİro Immobile için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. 

BAŞKAN ADALI İNDİRİM TALEP ETMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Immobile ile birebir görüştüğünü ve yıllık 6 milyon Euro olan maaşında indirime gitmesini talep ettiklerini açıklamıştı.

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İTALYA'DAN SÜRPRİZ TALİP

İtalya basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; İtalyan devi Milan, Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile ile yakından ilgileniyor.

Haberin detaylarında ise Immobile'nin menajeri Marco Somella, kısa süre önce Milan yetkilileriyle temasa geçti. 

IMMOBILE'NİN SAYILARI

Siyah - beyazlı formayla bu sezon 41 mücadelede yer alan Ciro Immobile, 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Milan

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