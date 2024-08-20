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Ciro Immobile'nin performansı İtalyan basınında: Türkiye'de yeni bir gençlik bulmuş gibi

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#ANTALYASPOR
Ciro Immobilenin performansı İtalyan basınında: Türkiyede yeni bir gençlik bulmuş gibi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Ciro Immobile, İtalyan basınında da gündem oldu.

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BEŞİKTAŞ kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Ciro İmmobile’nin performansı ülkesinde de yakından takip ediliyor. Yıldız futbolcunun Antalya’ya ligde attığı 2 gol İtalya’da şu şekilde yankı buldu:

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GOAL İTALIA: “Eski Lazio oyuncusu 3 resmi maçta 4 golle Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Ciro Immobile, Türkiye’de yeni bir gençlik bulmuş gibi görünüyor.”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Immobile, Beşiktaş’ı coşturdu: Sahasındaki ilk lig maçında iki gol ve galibiyet. Beşiktaş’ın kendisine gösterdiği güveni sahada kendi tarzında ödüyor.”

SPORTAL: “Ciro Immobile, Türkiye’de de gol kralı: 2 gol ve Beşiktaş lider.”

FOOT İTALIA:Ciro Immobile, Beşiktaş’ın evindeki ilk maçında parladı."

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#ANTALYASPOR

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