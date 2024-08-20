Ciro Immobile'nin performansı İtalyan basınında: Türkiye'de yeni bir gençlik bulmuş gibi

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BEŞİKTAŞ kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Ciro İmmobile’nin performansı ülkesinde de yakından takip ediliyor. Yıldız futbolcunun Antalya’ya ligde attığı 2 gol İtalya’da şu şekilde yankı buldu:

GOAL İTALIA: “Eski Lazio oyuncusu 3 resmi maçta 4 golle Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Ciro Immobile, Türkiye’de yeni bir gençlik bulmuş gibi görünüyor.”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Immobile, Beşiktaş’ı coşturdu: Sahasındaki ilk lig maçında iki gol ve galibiyet. Beşiktaş’ın kendisine gösterdiği güveni sahada kendi tarzında ödüyor.”

SPORTAL: “Ciro Immobile, Türkiye’de de gol kralı: 2 gol ve Beşiktaş lider.”

FOOT İTALIA: “Ciro Immobile, Beşiktaş’ın evindeki ilk maçında parladı."