Ciro Immobile'nin kullandığı araba, tramvayla çarpıştı!

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İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen ünlü golcü Ciro Immobile bugün sabah saatlerinde arabasıyla seyir halindeyken tramvayla çarpıştı. Immobile'nin kullandığı arabada çocuklarının da bulunduğu, kazana ağır yaralı olmadığı ancak ünlü futbolcu da dahil kazadan etkilenen 7 kişinin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Olay yerinde kazayla ilgili kısa bir açıklama yapan Immobile, kırmızı ışıkta durmayan tramvayın kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

33 yaşındaki Immobile bu sezon Lazio formasıyla 30 maça çıkıp 1 gol attı ve 5 asist yaptı.