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Ciro Immobile'nin kullandığı araba, tramvayla çarpıştı!

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#Ciro Immobile#Roma#Lazio
Ciro Immobilenin kullandığı araba, tramvayla çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 11:42

İtalyan futbolcu Ciro Immobile, bugün sabah saatlerinde arabasıyla başkent Roma'da bir tramvayla çarpıştı. Immobile'nin çocukları da arabada bulunuyordu.

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İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen ünlü golcü Ciro Immobile bugün sabah saatlerinde arabasıyla seyir halindeyken tramvayla çarpıştı. Immobile'nin kullandığı arabada çocuklarının da bulunduğu, kazana ağır yaralı olmadığı ancak ünlü futbolcu da dahil kazadan etkilenen 7 kişinin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Olay yerinde kazayla ilgili kısa bir açıklama yapan Immobile, kırmızı ışıkta durmayan tramvayın kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

33 yaşındaki Immobile bu sezon Lazio formasıyla 30 maça çıkıp 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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#Ciro Immobile#Roma#Lazio

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