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Ciro Immobile'nin akıbeti belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ciro Immobile#Serie A
Ciro Immobilenin akıbeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 22:41

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu.

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Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna ile imza aşamasına geldi. 

İMZA AN MESELESİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan futbolcu, Bologna ile 1+1 yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Öte yandan tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin feshedilmesi için görüşme halinde olduğu aktarıldı. 

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BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geride bıraktığımı sezonda siyah - beyazlı formayı 41 maçta sırtına geçiren İtalyan santrafor, 19 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. 

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Serie A

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