Ciro Immobile'nin akıbeti belli oldu!

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Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna ile imza aşamasına geldi.
İMZA AN MESELESİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan futbolcu, Bologna ile 1+1 yıllık bir sözleşmeye imza atacak.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin feshedilmesi için görüşme halinde olduğu aktarıldı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Geride bıraktığımı sezonda siyah - beyazlı formayı 41 maçta sırtına geçiren İtalyan santrafor, 19 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.