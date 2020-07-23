Ciro Immobile'in gözü krallıkta! Gol atar ve Lazio kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

LAZIO

- Son 4 maça girerken büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek olan Lazio'da gündem, Ciro Immobile'in gol krallığı! Immobile, Cristiano Ronaldo ile birlikte son 4 maç öncesi 30 golde ve son 5 maçta hem takım kazanamadı hem de kendisi sadece 1 gol attığı için Portekizli yıldız ona yetişti.

- Pandemi arasından dönmek Lazio'ya hiç yaramadı ve TD Simone Inzaghi'nin Luis Alberto, Jony, Marusic, Correa, Lulic, Leiva, Radu diye uzayıp giden bir sakat listesi mevcut...

- "Sakat oyuncumuz çok ama Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadan ilerlemeliyiz. Takımın başında 200. maçıma çıkacağım için heyecanlıyım..." açıklamasında bulundu.

CAGLIARI

- Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Cagliari, Walter Zenga yönetiminde yine de yenilmesi zor bir takım görüntüsü sergiledi. 10 kişi Sassuolo'dan puan aldı, 10 kişi Atalanta'ya direndi.

- Lazio karşısında stoper Andrea Carboni cezası, Radja Nainggolan ve Luca Pellegrini ise cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

- Ligde herhangi bir iddiaları yok, Lazio deplasmanına çıktıkları son 8 maçta galibiyetleri de yok...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lazio'nun evinde oynadığı son 15 lig maçının 12'si "2.5 ÜST" bitti.

- Cagliari ligdeki son 6 maçını kazanamadı! (4 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 4 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lazio Kazanır" oldu!

%34'lük kesim Ciro Immobile artısıyla ev sahibine güveniyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Ciro Immobile kaleye girdi, Neto topun çizgiye geçmesine izin vermedi! İzleyelim...