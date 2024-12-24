Ciro Immobile'den transfer itirafı: Korkuyordum...

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Yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Lazio'dan ayrılarak Süper Lig devi Beşiktaş'a katılan golcü oyuncu Ciro Immobile kritik değerlendirmelerde bulundu.

Sky Sport'a konuşan İtalyan futbolcu, Beşiktaş'a geliş süreci ve 8 yıl boyunca formasını giydiği Lazio hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Immobile'nin açıklamaları:

'KORKMUŞTUM'

Lazio'dan ayrılış süreci hakkında, "İtalya'dan Türkiye'ye olan yolculuğum sırasında olumlu düşüncelerim vardı. Yeni bir macerayla yüzleşmek, doğru adımlarla başlamak beni heyecanlandırıyordu. İyi şeyler yapmaya odaklanmıştım. Değişiklik hoşuma gidiyordu ama Lazio'daki sekiz yılın ardından da biraz korkuyordum" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA FİNALİ HAKKINDA

Beşiktaş kariyerine Süper Kupa finaliyle birlikte güçlü bir başlangıç yaptığını belirten Immobile, "Ailemi İtalya'da bıraktığımdan dolayı biraz üzgündüm. Ancak Türkiye'de bir etkiye ihtiyacım vardı. Geldim, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım" dedi.

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'LAZIO TARAFTARLARI BENİ DELİCE SEVİYORDU'

Golcü oyuncu, Lazio ve Beşiktaş'ın formaları hakkında ise şunları söyledi: "Lazio'nun mavisinden siyah-beyaza geçiş çok özeldi. Formayı beğendiğimi söyleyebilirim. Gayet güzel. Lazio taraftarları beni delice sevdiler, ben de onları aynı şekilde sevdim. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya eğlenmeye devam etmek için geldim." sözlerini sarf etti.