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Ciro Immobile'den Galatasaray tepkisi: Bizi tekmelerle durdurdular

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#Beşiktaş#Derbi#Ciro İmmobile
Ciro Immobileden Galatasaray tepkisi: Bizi tekmelerle durdurdular
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:00

Beşiktaş’ın golcüsü Immobile Galatasaray’ın sert oyununa tepki gösterdi. İtalyan yıldız “Oyunu domine ettik. Sahada futbol adına tüm gücümüzü ortaya koyduk. Rakibimiz çaresiz kaldı ve tekmelerle durdurabildi” dedi.

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Profesyonel lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı 2. karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynayan Ciro Immobile rakibin sert futboluna tepki gösterdi.

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11 yıl önceki Juventus maçından sonra ilk kez bu kadar etkisiz kalan İtalyan yıldız derbi için “Futbol yaşamımda ilk kez böylesine faullü maç oynadım. Oyunu domine ettik. Fırsatlar oluşturduk. Futbol adına tüm gücümüzü ortaya koyduk. Rakip çaresiz kaldı ve bizi tekmelerle durdurabildi” dedi.

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Immobıle, Semih Kılıçsoy’a da şu sözlerle sahip çıktı: “İlk yarıda önemli fırsatlar oluşturdu. Takım için oynayan ve savaşan özelliğe sahip. Görevini fazlasıyla yaptı. İlk yarıda yakaladığı pozisyon gol olabilirdi.”

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#Beşiktaş#Derbi#Ciro İmmobile

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