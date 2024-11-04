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Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber!

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#Beşiktaş#Ciro İmmobile#Süper Lig
Ciro Immobileden Beşiktaşa kötü haber
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 07:00

Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız isimden Beşiktaş’a kötü haber geldi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada Ciro İmmobile’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. 2 hafta takımdan uzak kalacak olan 34 yaşındaki golcü Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçının yanı sıra ligde Başakşehir mücadelesini kaçıracak.

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Galatasaray derbisinin ardından sahasında Kasımpaşa’ya da mağlup olan Beşiktaş’a bir kötü haber de takımın golcüsü Ciro İmmobile’den geldi. Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11’de başlayan İtalyan yıldız ağrılarının artması nedeniyle oyuna devam edemezken 46. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bırakmak zorunda kalmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada İmmobile’nin uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

HEM GERİLME HEM KANAMA VAR

Bu sezon Süper Lig’de 10 maçta 8 kez ağları sarsan ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan 34 yaşındaki futbolcu 2 hafta takımdan uzak kalacak. İmmobile, çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile oynanacak karşılaşmanın yanı sıra ligde 10 Kasım’da Başakşehir ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş’ın bu sezon ligdeki gollerinin yüzde 42’sini (19/8), tüm kulvardaki gollerinin de yüzde 41’ini (29/12) atan İmmobile’nin yokluğunda gözler Mustafa Hekimoğlu’nda olacak.

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#Beşiktaş#Ciro İmmobile#Süper Lig

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