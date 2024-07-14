Ciro Immobile'den Beşiktaş itirafı! Hüseyin Yücel'den flaş transfer açıklaması

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Ciro Immobile ve yöneticilerden Hüseyin Yücel ile Feyyaz Uçar düzenlenen basın toplantısında konuştu.

FEYYAZ UÇAR: TAKIMI HOCAYA HAZIR TESLİM EDİYORUZ

Heyecanlıyım, mutluyum. Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu son derece önemli bir durum. Tüm teknik direktörler, bütün kadrolarını hazır şekilde görmek isterler. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Son transferlerin hepsinde bulundum. Yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Hasan Arat ve diğer yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

FAYDALI TRANSFERLER YAPTIK

Immobile'ye hoş geldin diyorum. Biz geldikten sonraki transferlere bakarsak, gerçekten Beşiktaş'a yakışır, doğru, faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz.

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KUCAKLAŞARAK AYRILMAK İSTİYORUZ

Brad Friedel, çalışmalara devam ediyor. Öncelik bu, faydalanamayacağımız oyuncuların ayrılmasıyla ilgili çalışmaları var. Gitmesi söz konusu olan oyunculardan da destek istiyoruz. Burada kalıp da gereğini yapmamış arkadaşların bize destek vermelerini istiyoruz. Giderken de el sıkışarak, kucaklaşarak ayrılmak istiyoruz. Eğer bunu başaramazsak, elimizdeki oyunculara lisans çıkaramayacağız. Camia olarak bir seferberlik var. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.

HÜSEYİN YÜCEL: IMMOBILE FEDAKARLIK YAPTI

Yeni transferimizin Beşiktaş'a, taraftarımıza, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Özel bir teşekkür de Ciro Immobile'ye iletmek istiyorum. Roma'ya gittikten sonra Lazio ile çok ciddi pazarlığa oturduk. 48 saat boyunca otel odasından çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık. En son Ciro noktayı koydu. Fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. O bir adım attı, biz de ona bir adım attık. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.

TRANSFERDE ES VERME ZAMANI

Oyuncularımızı kampa yetiştirmek çok önemliydi. Son yıllarda iskelet, kemik kadro olarak kampa yetişen bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu çok önemliydi. Şimdi biraz "es" verme zamanı. 19 yabancı oldu. Bunu 12'ye düşürmek zorundayız. Genç oyuncularımızın takıma dahil olması çok önemli. Daha bir ay var, kimse şüphe etmesin. Çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

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DI MARIA GELMEK İSTEMEDİ

Bizim öncelikli amacımız, kampa kemik kadromuzu yetiştirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Diğer taraftan hep şeffaf olduk. Bu konuyla ilgili çok fazla yazılıyor. Bu transferrle ilgilendik ama gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. İkisiyle de ilgilendik, gerçekleşme ihtimali sıfır. Hermoso ile ilgili yazılıyor. Bunun da olma ihtimali sıfır. 2 milyon euro'dan başlattığımızı süreci 4 milyon euro'ya kadar çıkardık. Ama Arabistan'dan 8 milyon euro teklif olduğunu söyledi. Teşekkür ettik. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemiyoruz. Şu anda kampa odaklanacağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Eksik bölgeler çıkacaktır. Gidecek oyuncular belirlenecektir. Bunun neticesinde eksik bölgelere takviye yapılacaktır. Dediğim gibi şu anda biraz sakin. Güzel işler yaptık. Son yıllarda hiç yaşanmayan iskelet kadroyu kampa yetiştirdik. Bu çok değerli. Akabinde Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takviyelere devam edeceğiz.

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BEŞİKTAŞ'IN YAPAMAYACAĞI TRANSFER YOK

Beşiktaş'ın yapamayacağı bir transfer bana göre yok. Yeter ki istesin. Bir şekilde bulunur. Nasıl diğer kulüpler geçmiş yıllarda bulduysa artık sıra bizde. Beşiktaş taraftarları bunu hak ediyor. Makas çok açıldı. Transferlerden ziyede, biraz önce de söyledim, bu transferlerle birlikte camianın üzerindeki ölü toprağı kalktı. Tekrardan bir camia olduğunu hatırlamaya başladı. En önemli tranfer bu oldu. Hesabı-kitabı ben İstanbul'a dönünce yaparım. Hiçbir sıkıntı olmaz.

CIRO IMMOBİLE: YENİ BİR MACERAYA BAŞLIYORUM

Sayın başkanımıza, tüm yönetime teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Lazio'ya da teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim.

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ICARDI, MERTENS VE DZEKO ÖNEMLİ OYUNCULAR

Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız.

ÖNEMLİ BİR ROLÜM OLACAK

Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içerisinde gol anlamında liderlik arayan bir profil arıyordu. Önemli bir sezon olacak. Az önce söylediğim gibi bu sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızla konuştuk. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Takımımızda çok önemli oyuncular var. Ben de bu ihtiyaca göre elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım.

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GOL SÖZÜ VERMEM

Gol konusuyla ilgili söz vermem hiçbir zaman. Ama elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Oynadığım tüm maçları kazanmak isterim.